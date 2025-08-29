США направили сім бойових кораблів до берегів Венесуели. Фото:

Сполучені Штати Америки направили до берегів Венесуели бойові кораблі.

Президент США Дональд Трамп наказав перекинути до Венесуели сім кораблів із 4 тис. 500 військовослужбовцями. У складі бойового з'єднання — три есмінці, підводний човен та 2 тис. 200 морських піхотинців. Формально це ніби місія проти наркокартелів. Однак, не виключено, що це буде військова операція з повалення режиму венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, за якого Вашингтон оголосив нагороду в 50 млн дол. Про це пише Axios.

Зазначається, що в Білому домі та Пентагоні розглядають різні сценарії. Американці можуть вдатися від перехоплення та потоплення суден до авіаційних ударів по джунглях, де розташоване виробництво кокаїну. Не виключена навіть ліквідація Мадуро.

ЗМІ пишуть, що Вашингтон хоче змусити Мадуро піти у відставку або підштовхнути його генералів усунути диктатора заради нагороди. У Каракасі такі дії називають «терористичною атакою та спробою зміни режиму».

Нагадаємо, нещодавно США відправили флот до Латинської Америки для протидії загрозам з боку латиноамериканських наркокартелів. Крейсер із керованими ракетами USS Lake Erie і швидкохідний атомний підводний човен USS Newport News повинні прибути у район Карибів на початку вересня.

Джерело: Axios