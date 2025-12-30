Армія США атакувала великий об'єкт на території Венесуели. Фото:

Армія США вдарила по великому об'єкту на території Венесуели.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що «стався великий вибух у портовій зоні, де завантажують човни наркотиками», а «зона забезпечення більше не існує". При цьому глава держави відмовився відповідати на запитання про те, чи стоять за операцією Збройні сили США або ЦРУ. Про це повідомили CNN та Reuters, з посиланням на слова Трампа в інтерв’ю Джону Катсіматідісу та на власні джерела.

Ми щойно вибили — не знаю, чи читали ви, чи бачили — у них є великий завод або великий об'єкт, звідки виходять судна. Дві ночі тому ми вивели його з ладу. Ми завдали по них дуже сильного удару, — розповів президент Сполучених Штатів.

Один із високопосадовців США зазначив, що Трамп описував об'єкт, який пов’язаний із наркотиками.

Нагадаємо, у листопаді в Пентагоні заявили, що американський президент Дональд Трамп віддав наказ про початок операції, яка відбудеться під керівництвом Об'єднаної оперативної групи «Південний спис» та Південного командування Сполучених Штатів. Місія має на меті боротьбу з наркотерористами у Південній Америці.

