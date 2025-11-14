США розпочали масштабну військову операцію біля Венесуели. Фото:

Ракурс

США розпочали військову операцію «Південний спис» біля Венесуели.

Американський президент Дональд Трамп віддав наказ про початок операції, яка відбудеться під керівництвом Об'єднаної оперативної групи «Південний спис» та Південного командування Сполучених Штатів. Місія має на меті боротьбу з наркотерористами у Південній Америці. Про це міністр війни США Піт Гегсет написав у соцмережі X.

Операція проводиться задля нацбезпеки, щоб усунути наркотерористів з нашої півкулі та захистити США від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля — це сусід Америки, і ми будемо її захищати, — зазначив Гегсет.

Тим часом CBS News інформувало, що Трампу показщали оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели. Вказувалося, що обстріли країни заплановані «на найближчі дні».

Нагадаємо, останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики.

А наприкінці жовтня материнські ЗМІ повідомили, що Білий дім визначився із військовими об'єктами Венесуели, які будуть атаковані з повітря. Ці об'єкти нібито пов’язані з контрабандою наркотиків. Однак президент США спростував цю інформацію.