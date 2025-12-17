Трамп оголосив повну блокаду підсанкційних танкерів, які заходять до Венесуели

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив, що запроваджує морську блокаду щодо підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до Венесуели.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Також він звинуватив Венесуелу в крадіжці американських активів, зокрема нафти і землі і заявив, що блокада буде зростати:

Шок для них буде незрівнянним — доки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали у нас. Нелегітимний режим Мадуро використовує нафту з цих вкрадених нафтових родовищ для фінансування власного тероризму, торгівлі людьми, вбивств та викрадення людей.

Попередник чинного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро Уго Чавес під час свого президентства націоналізував ключові сектори економіки країни, зокрема нафтові активи, які належали американським компаніям.

Трамп у своєму дописі також нагадав, що раніше оголосив Мадуро та його оточення «іноземною терористичною організацією» — відповідне рішення ним було ухвалене 24 листопада.

За крадіжку наших активів та з багатьох інших причин, включаючи тероризм, контрабанду наркотиків та торгівлю людьми, венесуельський режим був визнаний Іноземною терористичною організацією. Тому сьогодні я наказую про повну і абсолютну блокаду всіх санкційних нафтових танкерів, — додав Трамп.

Влада Венесуели вже заявила, що рішення Трампа про блокаду порушує свободу торгівлі та мореплавання.