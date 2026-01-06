Сім країн Європи зробили спільну заяву щодо Гренландії після слів Дональда Трампа. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211289-sim-krayin-ievropy-zrobyly-spilnu-zayavu-schodo-grenlandiyi-pislya-sliv-trampa.html

Ракурс

Країни Європи випустили спільну заяву щодо ситуації з Гренландією після нових погроз президента США Дональда Трампа щодо контролю над островом.

Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Італія, Іспанія та Данія заявили, що Північноатлантичний альянс визначив Арктику як пріоритетний регіон, а європейські союзники активізували свої зусилля для підтримки безпеки. Відповідний документ опублікував данський уряд.

Ми й багато інших союзників збільшили присутність, діяльність та інвестиції, щоб підтримувати безпеку в Арктиці й стримувати суперників. Королівство Данія, включно з Гренландією, є частиною НАТО, — заявили європейці.

У заяві наголошується, що безпеку в регіоні слід забезпечувати колективно в рамках НАТО, до якого входять і Штати, а також дотримуватися принципів Статуту ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності. Країни-підписанти наголосили, що не поступляться у захисті цих принципів. І наголосили, що Сполучені Штати є ключовим партнером європейців у цих зусиллях, а також мають оборонну угоду з Королівством Данія від 1951 року.

Свої підписи під документом поставили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Італії Джордія Мелоні, та глава уряду Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, днями дружина радника Дональда Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівена Міллера опублікувала на платформі X, карту Гренландії. Ця мапа була пофарбовану у кольори прапора США. Це зображення вона підписала словом «Скоро».

Згодом і сам лідер Сполучених Штатів заявив, що Америці «потрібна Гренландія для оборони».

Натомість данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен закликала президента Сполучених Штатів Дональда Трампа «припинити погрози» щодо захоплення Гренландії.