Влада Данії закликала Дональда Трампа «припинити погрози» щодо захоплення Гренландії — новини про Гренландію

Данія відреагувала на останні заяви США щодо Гренландії.

Данський прем'єр-міністр Метте Фредеріксен закликала президента Сполучених Штатів Дональда Трампа «припинити погрози» щодо захоплення Гренландії. Про це пишуть TV 2 та BBC.

Абсолютно безглуздо говорити про те, що США необхідно захопити Гренландію. США не мають права анексувати жодну з трьох країн, що входять до складу Королівства Данія, — зазначила вона.

Фредеріксен нагадала, що Данія, а отже й Гренландія, є членом НАТО й підпадає під гарантії безпеки Альянсу. Тому вона настійно закликала Сполучені Штати «припинити погрози історично близькому союзнику, іншій країні та іншому народу, які дуже чітко заявили, що вони не продаються».

Нагадаємо, напередодні дружина радника Трампа з питань внутрішньої безпеки Стівена Міллера опублікувала на платформі X, карту Гренландії. Ця мапа була пофарбовану у кольори прапора США. Це зображення вона підписала словом «Скоро».

Згодом і сам лідер Сполучених Штатів заявив, що Америці «потрібна Гренландія для оборони». Однак він не повідомив, чи планує Вашингтон провести військову операцію на острові.

Джерела: TV 2, BBC