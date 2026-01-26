Адміністрація США змінила плани щодо Гренландії через загрозу імпічменту Дональду Трампу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211682-bilyy-dim-zminyv-plany-schodo-grenlandiyi-cherez-zagrozu-impichmentu-trampu-reuters.html

Ракурс

США відмовилися від планів військового захоплення Гренландії.

Адміністрація Сполучених Штатів відмовилась від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу. З початку січня американський лідер та його команда стали дедалі частіше згадувати про можливе застосування сили щодо острова. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що представники Республіканської та Демократичної партії висловили занепокоєння тим, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу. Політики хвилюються, що президент може здійснити операцію, схожу на операцію у Венесуелі.

Законодавці розповіли про свої побоювання державному секретарю Марко Рубіо та інших посадовцям Білого дому. Республіканці попередили Білий дім, що у разі вторгнення Штатів до Гренландії Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 21 січня прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен закликав мешканців острова готуватися до можливого вторгнення. Посадовець наголосив, що військовий конфлікт із США малоймовірний, але збройна агресія не виключена.

А президент США Дональд Трамп заявив, що разом із генсеком НАТО сформував основу майбутньої угоди щодо Гренландії.

Джерело: Reuters