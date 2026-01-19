Екстрений саміт Європейського Союзу відбудеться через заяви Дональда Трампа щодо Гренландії. Фото:

Ракурс

Екстрений саміт Європейського Союзу відбудеться найближчими днями.

Лідери 27 країн ЄС зберуться в Брююселі, щоб обговорити реакцію на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії. Засідання анонсував президент Європейської ради Антоніу Кошта, пише видання Politico.

Зазначається, що рішення щодо термінового саміту було ухвалене після наради послів ЄС у Брюсселі 18 січня, під час якої обговорювали заяву Трампа, зроблену напередодні. Тоді американський лідер заявив про намір «купити» Гренландію та пригрозив запровадити мита проти країн Євросоюзу, які виступатимуть проти цього.

Два джерела, які обізнані з підготовкою саміту, планують провести захід 22 січня. Європейські лідери прибудуть на зустріч особисто й планують узгодити спільну позицію щодо територіальної цілісності Данії, до складу якої входить Гренландія.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 17 січня анонсував додаткові мита з лютого для 8 країн Європейського Союзу через те, що вони проти купівлі Гренландії Америкою.

Також американський лідер пообіцяв «позбутися російської загрози в Гренландії». Він заявив, що Данія протягом 20 років не змогла захистити Гренландію від загрози з боку РФ і «тепер це буде зроблено».

Джерело: Politico