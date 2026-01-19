Ринки Європи обвалилися через заяви президента США Дональда Трампа. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211531-rynky-ievropy-obvalylysya-pislya-pogrozy-trampa-vvesty-novi-myta.html

Ракурс

Ринки Європи обвалилися через заяви президента США Дональда Трампа.

У понеділок, 19 січня, європейські фондові індекси знизилися через заяви американського лідера щодо запровадження додаткових мит проти восьми європейських країн, які не підтримують його намір придбати Гренландію. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що панєвропейський індекс STOXX 600 впав на 1%, а французький CAC 40 знизився на 1,4%, німецький DAX — на 1,2%, а лондонський FTSE 100 — на 0,5%.

Також впали акції секторів розкоші, автомобілів та технологій, які впали на 3,1%, 2,4% та 2,2% відповідно, досягнувши мінімуму майже за три місяці. Індекс волатильності єврозони виріс до найвищого показника з листопада 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 17 січня анонсував додаткові мита з лютого для 8 країн Європейського Союзу через те, що вони проти купівлі Гренландії Америкою.

ЄС вже готує відповідь на загрози американських торгових тарифів. Також Лідери 27 країн Євросоюзу зберуться в Брююселі, щоб обговорити реакцію на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого захоплення Гренландії.

Джерело: Reuters