Світ керується силою, тож США поводитимуться відповідно.

Про це в інтерв’ю CNN заявив один з найдовше працюючих радників президента США Дональда Трампа в Білому домі Стівен Міллер, коментуючи останні події.

Ми живемо у світі, в якому можна говорити скільки завгодно про міжнародні тонкощі та все інше, — зазначив він. — Але ми живемо у світі, в реальному світі… який керується силою, який керується силою, який керується владою,

За словами Міллера, «це залізні закони світу»

Ми — супердержава. І під керівництвом президента Трампа ми будемо поводитися як супердержава, — наголосив він.

Ці коментарі пролунали у контексті питань стосовно заяв Трампа про те, що він керує Венесуелою після рейду американських спецпризначенців, які викрали президента країни Ніколаса Мадуро і доставили його на судове засідання у Нью-Йорку.

Трамп нещодавно також заявив, про можливі подібні заходи проти інших країн. Зокрема, він пригрозив Колумбії, а також сказав, що Мексика повинна «взятися за розум». Трамп також нещодавно пообіцяв, що Іран «отримає дуже сильний удар», якщо вбиватиме учасників акцій протесту, які спалахнули в країні.

