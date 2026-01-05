Засідання суду над Мадуро продовжиться 17 березня

Ніколас Мадуро після захоплення американськими військовими, фото: Дональд Трамп

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес, яких захопили під час нещодавньої спецоперації американських військових у Венесуелі, сьогодні, 5 січня, постали перед судом Манхеттена, де почалися перші слухання у справі проти них.

Загалом засідання суду тривало півгодини. Про це повідомляє агентство Reuters.

63-річний Мадуро не визнав себе винним за обвинувачення щодо наркотероризму, змови щодо імпорту кокаїну та зберігання зброї.

Я невинний. Я не винен. Я порядний чоловік. Я все ще президент своєї країни, — заявив він.

Його дружина також не визнала себе винною. Адвокат Флорес заявив його підзахисна отримала «серйозні травми під час викрадення» — у неї може бути перелом або сильні забиття ребер.

Наступне засідання суду призначили на 17 березня. Мадуро та Флорес залишаються під вартою.

Сторона звинувачення вважає, що Мадуро був причетний до торгівлі наркотиками з того часу, як він почав працювати в Національній асамблеї Венесуели в 2000 році, а також під час перебування на посаді міністра закордонних справ і після обрання в 2013 році наступником покійного президента Уго Чавеса.

США вважають Мадуро нелегітимним диктатором після того, як він оголосив про перемогу на виборах 2018 року, котрі супроводжувалися масовими порушеннями.

