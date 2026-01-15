США затримали вже шостий танкер, пов’язаний із Венесуелою

США затримали танкер Veronica, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211489-ssha-zatrymaly-vje-shostyy-tanker-pov-yazanyy-iz-venesuelou.html

США напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа із лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо затримали вже шостий пов’язаний із Венесуелою танкер.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що судно Veronica було затримане у Карибському морі.

Південне командування Збройних сил США на своїй Фейсбук-сторінці повідомило, що танкер було затримано «без інцидентів».

Морські піхотинці та моряки з Об'єднаної оперативної групи Southern Spear … висадилися з авіаносця USS Gerald R. Ford (CVN 78) і без інцидентів затримали моторний танкер Veronica, — зазначили в командуванні.

Також командування опублікувало відео проведення операції.

Єдиною нафтою, яка виїжджатиме з Венесуели, буде нафта, яка координується належним чином і законно. Міністерство оборони США у співпраці з міжвідомчими партнерами захищатиме нашу батьківщину, припиняючи незаконну діяльність та відновлюючи безпеку в Західній півкулі, — наголосили у Південному командуванні.

