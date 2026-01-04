«Вони вбили багато людей, не забувайте» — Трамп

Трамп виступив на прес-конференції у своїй резиденції Мар-о-Лаго. США «керуватимуть Венесуелою», допоки не зможуть забезпечити «безпечний, справжній і справедливий транзит влади». За його словами, США не можуть допустити, щоб за нової влади була «та сама ситуація, що й раніше». Трамп також заявив, що американські нафтові компанії відремонтують нафтову інфраструктуру у Венесуелі та «почнуть заробляти гроші для країни».



Як саме США збираються взяти на себе управління Венесуелою, Трамп не уточнив; даних про те, що США контролюють органи влади та адміністративні будівлі в Каракасі, немає. Наприкінці своєї заяви Трамп попередив венесуельських політиків і військових, що «їх спіткає доля Мадуро, якщо вони не поводитимуться справедливо стосовно свого народу».



Трамп заявив, що військові готові провести «другу, потужнішу хвилю» ударів, проте, на його думку, цього вже немає необхідності. У відповідь на уточнюючі питання журналістів про те, як саме США збираються керувати Венесуелою, Трамп заявив, що держсекретар Марко Рубіо говорив з віце-президентом Венесуели Делсі Родрігес — і вона нібито згодна «робити те, що ми вважаємо за потрібне, щоб знову зробити Венесуелу великою». Інформація про контакти Родрігес із владою США поки що не підтверджена. Трамп також заявив, що не боїться визнати, що у разі потреби в країні будуть присутні американські військові. Ніколас Мадуро та його дружина



Силія Флорес перебувають на військовому кораблі і будуть доставлені до Нью-Йорка, заявив Трамп в інтерв’ю Fox News перед прес-конференцією. «Їх вивезли вертольотами, політ був хороший, я впевнений, їм сподобалося. Але вони вбили багато людей, не забувайте», — заявив президент США.



Прихильники Мадуро виступили з публічними зверненнями після атаки. Серед них — віце-президент Венесуели Делсі Родрігес, до якої можуть перейти президентські повноваження до проведення нових виборів, а також міністр внутрішніх справ Діосдадо Кабельо, генпрокурор Тарек Вільям Сааб та міністр оборони Володимир Падріно Лопес. Вони засудили американський напад та закликали громадян захистити країну.



Лідер опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо опублікувала заяву про те, що для венесуельців настав час волі. На її думку, країну має очолити кандидат у президенти на виборах 2024 року, 74-річний Едмунд Гонсалес Уррутія. «Ніколас Мадуро постане перед міжнародним правосуддям через жахливі злочини, скоєні проти венесуельців та громадян інших країн. Враховуючи його відмову ухвалити рішення шляхом переговорів, США виконали свою обіцянку забезпечити дотримання закону», — заявила вона.



Вулиці Каракаса 3 січня були порожніми; у небагатьох відкритих супермаркетів і аптек вишиковувалися черги охочих запастися продуктами та ліками, повідомляла газета El Nacional. Метро та автобуси, за даними видання, не ходили. За повідомленням журналістів, у центрі Каракаса на вулиці вийшли прихильники поваленого президента, які вимагали його повернення до країни.