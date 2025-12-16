Україна має кілька днів, щоб прийняти нові гарантії безпеки від США. Фото:

Сполучені Штати Америки запропонували Україні гарантії безпеки.

Запропоновані гарантії безпеки мають часові обмеження та передбачають правові й військові зобов’язання, які може ратифікувати Конгрес. Ця пропозиція є найсильнішою та найбільш явною гарантією безпеки, яку Білий дім пропонував Україні. Про це повідомило Politico із посиланням на американських чиновників.

Однак, як пише видання, ця пропозиція має обмежений термін дії. Американці натякнули українським представникам, що угоду слід узгодити до Різдва, інакше в подальшому умови можуть стати гіршими.

Зазначається, що гарантії, схожі на статтю 5 НАТО з’явилися на тлі тривалих переговорів між спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, зятем і радником президента Трампа Джаредом Кушнером та українськими й європейськими чиновниками в Берліні.

Нагадаємо, 15 грудня в Берліні відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо мирного плану.

Видання The Guardian поінформувало, що сторони урегулювали вже 90% питань і президент США Дональд Трамп задоволений результатами переговорів української та американської делегації в Німеччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що делегації не досягли згоди в питанні територій і позиції обох сторін поки що відрізняються.

Джерело: Politico