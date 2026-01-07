США відмовилися підписати спільне комюніке з Європою та Україною щодо миротворчих сил. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211312-ssha-ne-pidpysaly-spilnyy-dokument-z-ukrayinou-ta-ies-schodo-garantiy-bezpeky-politico.html

Ракурс

США відмовилися підписати спільне комюніке з Європою та Україною щодо миротворчих сил.

Після переговорів у Парижі американці не підписали спільне комюніке щодо безпекових гарантій для України, залишивши його лише за «Коаліцією охочих». Президент Франції Еммануель Макрон назвав домовленості «міцними гарантіями безпеки», а український президент Володимир Зеленський підкреслив, що вони потребують підтримки Конгресу США. Про це пише Politico.

Попередня версія спільного комюніке передбачала, що Штати підтримають багатонаціональні сили в Україні, надаючи розвіддані та логістичну допомогу. Однак ці положення виключили із фінальної версії. І врешті-решт документ був підписаний лише «Коаліцією охочих».

Нагадаємо, в Офісі президента України повідомили, що в Парижі підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні. «Коаліція охочих» визначила, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі та у відновленні України.

Джерело: Politico