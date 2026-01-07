Нафтовий танкер Bella 1. Фото:

Країна-агресор Росія намагається врятувати свій нафтовий танкер від берегової охорони США.

Росіяни вже вивели в Атлантику підводний човен і кілька кораблів Військово-морського флоту, щоб не дати американцям захопити судно, яке входить до складу так званого тіньового флоту РФ. Танкер донедавна називався Bella 1, але тепер носить ім’я Marinera. Про це повідомило видання The New York Times.

Зазначається, що Сполучені Штати переслідують російський танкер уже кілька тижнів після того, як він спробував обійти часткову морську блокаду Венесуели.

Дані сервісу MarineTraffic свідчать, що Marinera йде на північний схід Атлантикою між Ісландією та Великою Британією. Далі судно може попрямувати або до Балтійського моря, або обійти Скандинавію і піти до російського Мурманська.

Нагадаємо, 21 грудня Берегова охорона США зупинила танкер у Карибському морі, проте на Bella 1 відмовилися допустити огляд, й вийшли до Атлантики. Сполучені Штати розпочали переслідування. Екіпаж судна вже намалював російський триколор на борту й заявив про захист з боку Росії. Згодом танкер з’явився в реєстрі РФ уже під назвою Marinera. Російська сторона передала американцям дипломатичну ноту з вимогою не втручатися.

Нафтовий танкер Bella 1 РФ використовує у складі свого тіньового флоту. У 2014 році це судно потрапило під американські санкції.

