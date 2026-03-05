Президент Азербайджану відреагував на атаку дронів на Нахічевань. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212446-prezydent-azerbaydjanu-vidreaguvav-na-ataku-droniv-na-nahichevan.html

Ракурс

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відреагував на удар дронів по Нахічеваню.

Глава держави заявив, що у стан повної бойової готовності переведені всі основні силові структури — підрозділи Міноборони, Прикордонної служби та інші спецпідрозділи. Військові отримали наказ бути готовими до виконання будь-яких завдань. Про це Алієв заявив під час засідання Ради безпеки, передає азербайджанське медіа Minval Politika.

Атаку безпілотників він назвав «терористичним актом» проти Азербайджану. І пригрозив «нищівною відповіддю» тим, хто намагався перевірити силу країни. Алієв наголосив, що цей інцидент матиме такий самий результат, а причетні «пошкодують про скоєне».

Міністерство закордонних срав України засудило удар Ірану по Азербайджану. Очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що ця атака демонструє, що режим у Тегерані є глобальною загрозою, а не лише регіональною.

Тим часом Міністерство закордонних справ Ірану заперечило причетність країни до удару по аеропорту Нахічевані в Азербайджані, а іранський Генштаб звинуватив у атаці Ізраїль.

Нагадаємо, 5 березня дрони, запущені з території Ірану, атакували Нахчіванський міжнародний аеропорт в Азербайджані. Один безпілотник впав та вибухнув на території аеропорту, а інший влучив поблизу середньої школи у селі Шекерабад Бабецького району.

Джерело: Minval Politika