Наслідки удару іранського дрона в Нахчивані, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n212436-iranskyy-dron-vdaryv-po-aeroportu-v-azerbaydjani-video.html

Ракурс

Дрон, запущений із території Ірану, сьогодні, 5 березня, атакував Нахчіванський міжнародний аеропорт в Азербайджані.

Про це повідомляє азербайджанське державне інформаційне агентство АЗЕРТАДЖ.

Зазначається, що загалом було зафіксовано щонайменше два дрони, запущених з Ірану:

один впав та вибухнув на території аеропорту;

інший — поблизу середньої школи у селі Шекерабад Бабецького району.

На місце події залучено пожежні розрахунки та машини швидкої допомоги.

Також про атаку безпілотників повідомила прес-служба МЗС Азербайджану.

Ми вимагаємо від Ісламської Республіки Іран надати в найкоротші терміни чітке пояснення щодо справи, провести відповідне розслідування та вжити необхідних термінових заходів для того, щоб такі напади не повторювалися в майбутньому, — наголошують в МЗС Азербайджану.

У відомстві додали, що азербайджанська сторона «залишає за собою право вживати відповідних заходів реагування».

Також до МЗС Азербайджану викликали посла Ірану, щоб вручити ноту протесту.

Джерело: АЗЕРТАДЖ, МЗС Ірану