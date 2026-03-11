Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение иранских минных катеров, скриншот видео
Американские военные заявили об уничтожении 16 иранских минных катеров (ВИДЕО)https://racurs.ua/n212544-amerikanskie-voennye-zayavili-ob-unichtojenii-16-iranskih-minnyh-katerov-video.htmlРакурс
Центральне командування Збройних сил США на своїй Фейсбук-сторінці повідомило про знищення 10 березня 16 іранських мінних загороджувачів в районі Ормузької протоки.
Також було опубліковане відео завдання ударів по кораблях.
Напередодні видання CBS News з посиланням на американську розвідку повідомляло, що Іран намагається мінувати Ормузьку протоку, використовуючи до цього невеликі судна, кожне з яких може нести від двох до трьох мін. Реагуючи на це, президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social опублікував повідомлення, в якому пригрозив Ірану «безпрецедентними наслідками» та знищенням кораблів, якщо міни не будуть «негайно» знешкоджені.
Джерело: Центральне командування Збройних сил США, CBS News
Читайте также