Під час переговорів, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n210647-kompromisu-ne-dosyagnuto-u-moskvi-zavershylasya-zustrich-delegaciyi-ssha-z-putinym.html

Ракурс

У Москві завершилася зустріч делегації США, до складу якої входити спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, із російським диктатором Володимиром Путіним щодо мирного плану завершення війни проти України.

З російської сторони в переговорах, окрім Путіна, брали участь його помічник Юрій Ушаков та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Зустріч тривала майже п’ять годин, повідомляє російська служба BBC.

Зазначається, що Ушаков назвав переговори «корисними та конструктивними», однак зазначив, що «поки ще не знайдено компромісного варіанту», зокрема, щодо територіального питання, але «були озвучені напрацювання американської сторони».

За його словами, на зустрічі обговорювалась суть плану США щодо врегулювання, а не конкретні пропозиції.

Росія та США домовилися не розголошувати суть переговорів.

Продуктивно, — згодом написав на своїй сторінці у соцмережі X Дмитрієв, опублікувавши кілька фото з переговорів.

Джерело: російська служба BBC