Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Володимир Путін

Росія не погодиться на компроміс щодо трьох питань у мирних переговорах — NBC

2 гру 2025, 22:16
999

Кремль не погодиться на компроміс щодо трьох питань в ході переговорів про завершення війни в Україні.

Про це повідомила NBC News з посиланням на інформоване джерело серед російських посадовців.

За словами співрозмовника видання, йдеться про такі три ключові для російської влади питання:

  • територія Донбасу;
  • обмеження Збройних сил України;
  • визнання захоплених Росією території Америкою та Європою.

Зазначається, що Москва готова «проявити гнучкість» у деяких другорядних питаннях, таких як сотні мільярдів російських активів, заморожених в Європі на початку війни.

Джерело: NBC News


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів