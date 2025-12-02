Читайте також
Росія не погодиться на компроміс щодо трьох питань у мирних переговорах — NBC
Кремль не погодиться на компроміс щодо трьох питань в ході переговорів про завершення війни в Україні.
Про це повідомила NBC News з посиланням на інформоване джерело серед російських посадовців.
За словами співрозмовника видання, йдеться про такі три ключові для російської влади питання:
- територія Донбасу;
- обмеження Збройних сил України;
- визнання захоплених Росією території Америкою та Європою.
Зазначається, що Москва готова «проявити гнучкість» у деяких другорядних питаннях, таких як сотні мільярдів російських активів, заморожених в Європі на початку війни.
