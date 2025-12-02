Владимир Путин

https://racurs.ua/n210645-rossiya-ne-soglasitsya-na-kompromiss-po-trem-voprosam-v-mirnyh-peregovorah-nbc.html

Ракурс

Кремль не погодиться на компроміс щодо трьох питань в ході переговорів про завершення війни в Україні.

Про це повідомила NBC News з посиланням на інформоване джерело серед російських посадовців.

За словами співрозмовника видання, йдеться про такі три ключові для російської влади питання:

територія Донбасу;

обмеження Збройних сил України;

визнання захоплених Росією території Америкою та Європою.

Зазначається, що Москва готова «проявити гнучкість» у деяких другорядних питаннях, таких як сотні мільярдів російських активів, заморожених в Європі на початку війни.

Джерело: NBC News