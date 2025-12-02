Новости
Владимир Путин

Россия не согласится на компромисс по трем вопросам в мирных переговорах — NBC

2 дек 2025, 22:16
Кремль не погодиться на компроміс щодо трьох питань в ході переговорів про завершення війни в Україні.

Про це повідомила NBC News з посиланням на інформоване джерело серед російських посадовців.

За словами співрозмовника видання, йдеться про такі три ключові для російської влади питання:

  • територія Донбасу;
  • обмеження Збройних сил України;
  • визнання захоплених Росією території Америкою та Європою.

Зазначається, що Москва готова «проявити гнучкість» у деяких другорядних питаннях, таких як сотні мільярдів російських активів, заморожених в Європі на початку війни.

Джерело: NBC News


