В Одессе задержали «террориста», который из-за обиды заминировал «Привоз» и железнодорожный вокзал (ВИДЕО)

Рынок и вокзал обследовали взрывотехники, которые не нашли опасных предметов, фото — Википедия

https://racurs.ua/n116087-v-odesse-zaderjali-terrorista-kotoryy-iz-za-obidy-zaminiroval-privoz-i-jeleznodorojnyy-vokzal.html

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В Одессе 24 декабря задержали мужчину, который из-за обиды «заминировал» по телефону рынок «Привоз» и железнодорожный вокзал.

Правоохранители обратили внимание на то, что оба сообщения о заминировании поступили из одного и того же телефонного номера, сообщили в Национальной полиции.

Оба объекта обследовали взрывотехники и не нашли опасных предметов.

Очень быстро оперативники Приморского отдела полиции и управления СБУ в Одесской области задержали подозреваемого.

25-летний житель рассказал, что накануне приехал в Одессу в поисках работы. Не найдя работодателя в течение суток, человек обиделся и решил сообщить о взрывчатке на рынке и вокзале.

Напомним, что в Киеве 6 декабря полиция вычислила пьяного злоумышленника, который позвонил в полицию и сообщил, что в помещении Верховной Рады находится взрывчатка. Правоохранители быстро вычислили номер телефонного террориста и прибыли на вызов в его дом.