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Ракурс
Айтишника подозревают в похищении информации о госучреждения

Киберполиция вычислила хакера, который вмешивался в базы данных госучреждений в Хмельницком (ФОТО)

25 дек 2018, 13:09
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В Хмельницком работники киберполиции разоблачили 36-летнего работника IT-компании, которого подозревают во вмешательстве в компьютерную сеть бухгалтерского учета государственных органов и предприятий.

Мужчина является работником частного предприятия, обслуживающего государственные объекты, в том числе и военные части, сообщили 25 декабря в Национальной полиции.

Разоблаченный сотрудник продавал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение (ПО) бухгалтерских и учетных систем.

Айтишника подозревают в похищении информации

Кроме того, что человек устанавливал ПО, которое входит в санкционный список, он тайно получал доступ к данным работников предприятий, регистрационных номеров их учетных карточек.

Во время обысков на персональных компьютерах правоохранители обнаружили информацию о работниках госучреждений. Ее направили на экспертизу. Кроме того, полицейские проверяют информацию о продаже злоумышленником информации.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.

Источник: Ракурс


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