Кіберполіція вирахувала хакера, який втручався у бази даних держустанов в Хмельницькому (ФОТО)

Айтішника підозрюють у викраденні інформації про держустанови

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Racurs.ua

У Хмельницькому працівники кіберполіції викрили 36-річного працівника IT-компанії, якого підозрюють у втручанні до комп’ютерної мережі бухгалтерського обліку державних органів та підприємств.

Чоловік є працівником приватного підприємства, що обслуговує державні об'єкти, в тому числі і військові частини, повідомили 25 грудня у Національній поліції.

Викритий співробітник продавав, встановлював і обслуговував програмне забезпечення (ПЗ) бухгалтерських та облікових систем.

Крім того, що чоловік встановлював ПЗ, яке входить до санкційного списку, він таємно отримував доступ до даних працівників підприємств, реєстраційних номерів їх облікових карток платників податків.

Під час обшуків на персональних комп’ютерах правоохоронці виявили інформацію стосовно працівників держустанов. Її спрямували на експертизу. Крім того, поліцейські перевіряють інформацію щодо продажу зловмисником інформації.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України.