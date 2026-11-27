Хакери здійснили атаку навеличезну хмарну платформу ВПС США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217691-hakery-zlamaly-velycheznu-hmarnu-platformu-vps-ssha-reuters.html

Ракурс

Хакери зламали одну з найбільших хмарних платформ Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки.

Кібератака була здійснена на платформу Cloud One, яка об'єднує хмарні ресурси Microsoft, Amazon, Oracle та Alphabet для роботи з військовими даними. Система працює починаючи від логістики й обліку персоналу до даних радарів ППО Північної Америки та відстеження боєприпасів на понад 200 американських базах по всьому світу. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що насідки втручання хакерів виявили лише тоді, коли оновлювали систему. На це вказували збої в роботі.

Не виключено, що невідомі могли отримати доступ до великих обсягів конфіденційної тактичної, кадрової та логістичної інформації.

Після атаки переніс нових даних й оновлення софту призупинили. А частині користувачів скасували права адміністратора.

Наразі невідомі масштаби збитків та те, хто здійснив атаку.

Нагадаємо, наприкінці жовтня хакери атакували німецького виробника дронів Quantum Systems, який виробляє безпілотники й для України. Невідомі зловмисники змогли проникнути в мережу компанії та розмістили вірус на сервері оновлень програми QBase, яка керує польотами й допомагає планувати місії дронів. Через це Бундесвер зупиняв експлуатацію безпілотників.

Джерело: Reuters