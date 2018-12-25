Робот навчить грати на гітарі. Але це буде боляче (ВІДЕО, ФОТО)

Навчитися грати на гітарі допоможе робот. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n116085-robot-navchyt-graty-na-gitari-ale-ce-bude-bolyache-video-foto.html

Racurs.ua

Ірландський фізик, інженер-електрик Ітан Девід створив робота, який допоможе навчитися краще грати на гітарі. Але, на жаль, процес буде болючим.

Кожного разу, коли ви припускаєтеся помилки під час гри на гітарі, робот вдаряє вас електрошоком, пише Digital Trends.

Робот розпізнає відтворену частоту за допомогою мікрофона і далі застосовує алгоритм під назвою Швидке перетворення Фур'є, створений на мові програмування пітон. Потім він порівнює цю частоту зі списком відомих частот для конкретних нот у музичній гаммі.

Записи для кожної пісні мають бути завантажені у програму заздалегідь. Якщо частоти збігаються, ви продовжуєте грати далі. Якщо нота невірна, надсилається сигнал, який активує штучну руку з електрошокером. Це має спонукати вас наступного разу брати правильну ноту.

Винахідник визнає, що робот є не зовсім досконалим. Ні, не тому, що він завдає болю своєму власникові, а тому, що він не має достатніх знань для того, щоби перетворити вас на нового Едді Ван Халена. Просто поточна версія робота не має розуміння ритму. Тобто поки ви берете правильну ноту, він не вдарить вас, незалежно від того, чи граєте ви її своєчасно чи розтягує 30-секундне гітарне соло на кілька годин. Однак автор сподівається виправити цей недолік у наступній версії.