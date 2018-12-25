Робот научит играть на гитаре. Но это будет больно (ВИДЕО, ФОТО)

Научиться играть на гитаре поможет робот. Фото из открытых источников

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Racurs.ua

Ирландский физик, инженер-электрик Итан Дэвид создал робота, который поможет научиться лучше играть на гитаре. Но, к сожалению, процесс будет болезненным.

Каждый раз, когда вы допускаете ошибку при игре на гитаре, робот ударяет вас электрошоком, пишет Digital Trends.

Робот распознает воспроизводимую частоту с помощью микрофона и далее применяет алгоритм под названием Быстрое преобразование Фурье, созданный на языке программирования питон. Затем он сравнивает эту частоту со списком известных частот для конкретных нот в музыкальной гамме.

Записи для каждой песни должны быть загружены в программу заранее. Если частоты совпадают, вы продолжаете играть дальше. Если нота неверна, посылается сигнал, который активирует искусственную руку с электрошокером. Это должно побудить вас в следующий раз брать правильную ноту.

Изобретатель признает, что робот не совсем совершенен. Нет, не потому, что он причиняет боль своему владельцу, а потому, что он не обладает достаточными знаниями для того, чтобы превратить вас в нового Эдди Ван Халена. Просто у текущей версии робота нет понимания ритма. То есть пока вы берете правильную ноту, он не ударит вас, независимо от того, играете ли вы ее своевременно или растягиваете 30-секундное гитарное соло на несколько часов. Однако автор надеется исправить этот недостаток в следующей версии.