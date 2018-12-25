В Китае мужчина с ножом похитил автобус и въехал в толпу, убив пять человек (ВИДЕО)

Теракт в Китае. фото — Dimsum Daily

https://racurs.ua/n116084-v-kitae-mujchina-s-nojom-pohitil-avtobus-i-vehal-v-tolpu-ubiv-pyat-chelovek-video.html

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В китайском городе Лунъянь во вторник вооруженный ножом мужчина похитил автобус, после чего въехал в толпу пешеходов.

В результате происшествия погибли пять человек, еще 21 человек получил различные травмы, сообщает 25 декабря South China Morning Post.

Согласно имеющейся информации, среди погибших — сотрудник полиции. Преступника задержали на месте преступления. Мотивы его действий выясняются.