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В Китае мужчина с ножом похитил автобус и въехал в толпу, убив пять человек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n116084-v-kitae-mujchina-s-nojom-pohitil-avtobus-i-vehal-v-tolpu-ubiv-pyat-chelovek-video.htmlRacurs.ua
В китайском городе Лунъянь во вторник вооруженный ножом мужчина похитил автобус, после чего въехал в толпу пешеходов.
В результате происшествия погибли пять человек, еще 21 человек получил различные травмы, сообщает 25 декабря South China Morning Post.
Согласно имеющейся информации, среди погибших — сотрудник полиции. Преступника задержали на месте преступления. Мотивы его действий выясняются.
#ÚLTIMAHORA � #China#Longyan: Un hombre armado con un cuchillo secuestra un autobús y luego atropella a una multitud dejando al menos 5 muertos y una veintena de heridos.pic.twitter.com/kIkL6SiP3j
— eSPAINews (@eSPAINews) 25 грудня 2018 р.