У Китаї чоловік з ножем викрав автобус і в’їхав у натовп, спричинивши загибель п’ятьох осіб (ВІДЕО)

Теракт в Китаї. фото — Dimsum Daily

https://racurs.ua/ua/n116084-u-kytayi-cholovik-z-nojem-vykrav-avtobus-i-v-yihav-u-natovp-sprychynyvshy-zagybel-p-yatoh-osib.html

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У китайському місті Лун’янь у вівторок озброєний ножем чоловік викрав автобус, після чого в’їхав у натовп пішоходів.

В результаті події загинули п’ятеро людей, ще 21 особа отримала різні травми, повідомляє 25 грудня South China Morning Post.

Згідно з наявною інформацією, серед загиблих — співробітник поліції. Злочинця затримали на місці злочину. Мотиви його дій з’ясовуються.