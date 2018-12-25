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Ракурс
Теракт в Китаї. фото — Dimsum Daily

У Китаї чоловік з ножем викрав автобус і в’їхав у натовп, спричинивши загибель п’ятьох осіб (ВІДЕО)

25 гру 2018, 12:24
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У китайському місті Лун’янь у вівторок озброєний ножем чоловік викрав автобус, після чого в’їхав у натовп пішоходів.

В результаті події загинули п’ятеро людей, ще 21 особа отримала різні травми, повідомляє 25 грудня South China Morning Post.

Згідно з наявною інформацією, серед загиблих — співробітник поліції. Злочинця затримали на місці злочину. Мотиви його дій з’ясовуються.

Джерело: Ракурс


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