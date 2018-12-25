Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua
Теракт в Китаї. фото — Dimsum Daily
У Китаї чоловік з ножем викрав автобус і в’їхав у натовп, спричинивши загибель п’ятьох осіб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116084-u-kytayi-cholovik-z-nojem-vykrav-avtobus-i-v-yihav-u-natovp-sprychynyvshy-zagybel-p-yatoh-osib.htmlRacurs.ua
У китайському місті Лун’янь у вівторок озброєний ножем чоловік викрав автобус, після чого в’їхав у натовп пішоходів.
В результаті події загинули п’ятеро людей, ще 21 особа отримала різні травми, повідомляє 25 грудня South China Morning Post.
Згідно з наявною інформацією, серед загиблих — співробітник поліції. Злочинця затримали на місці злочину. Мотиви його дій з’ясовуються.
#ÚLTIMAHORA � #China#Longyan: Un hombre armado con un cuchillo secuestra un autobús y luego atropella a una multitud dejando al menos 5 muertos y una veintena de heridos.pic.twitter.com/kIkL6SiP3j
— eSPAINews (@eSPAINews) 25 грудня 2018 р.