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Автомобіль протаранив церкву у США / Фото: WSYX ABC 6 у Twitter

Автомобіль протаранив церкву у США, де на різдвяну службу зібралося 100 осіб (ФОТО)

24 гру 2018, 09:32
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У місті Колумбус в США невідомий на автомобілі протаранив стіну церкви, внаслідок чого шестеро осіб дістали поранень. Інцидент стався у неділю, 23 грудня, під час недільної служби.

На момент аварії у церкві зібралося близько 100 осіб. Транспортний засіб частково зніс одну стіну будівлі. Люди отримали травми і порізи від осколків вітражів, пише Associated Press.

За словами священика церкви Джея Андерсона, у неділю проходило різдвяне служіння, де мав виступати хор зі спеціальною виставою з нагоди Різдва.

Поліція наразі не ідентифікувала особу водія.

Фото: BastilleGlobal, Twitter

Разом з тим нагадаємо, що 11 грудня 29-річний місцевий житель Шериф Шеккат влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Після цього його розшукували сотні військовослужбовців і поліцейських з обох сторін франко-німецького кордону. Жертвами теракту стало четверо осіб, ще 13 дістали поранень. 13 грудня поліція ліквідувала стрілка.


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