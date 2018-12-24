Стало відомо, хто очолить Пентагон після «скаженого пса» Маттіса

Дональд Трамп повідомив, хто тимчасово керуватиме Пентагоном / Фото: Defense.gov

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Racurs.ua

Президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою тимчасового глави Пентагону замість Джеймса Маттіса, котрий йде у відставку в лютому 2019 року. Патрік Шанахан з 1 січня виконуватиме обов’язки міністра оборони США. Про це Трамп традиційно написав у Twitter.

Донедавна Шанахан був заступником Маттіса. На думку Трампа, Шанахан є «дуже талановитою» людиною. До приходу в Пентагон урядовець працював у корпорації Boeing.

Нагадаємо, Маттіс залишить свій пост у лютому 2019 року через рішення Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії. Американський президент раніше скаржився своїм помічникам, що не розуміє, яку вигоду отримає Вашингтон від сирійської кампанії, котра обходиться у «цілий статок». Водночас Маттіс намагався відмовити його покидати Сирію.

Нагадаємо, Маттіс свого часу нещадно критикував Барака Обаму за недостатню військову підтримку союзників, й заявляв, що Америка страждає на «стратегічну атрофію» та називав агресію Росії проти України у Криму та на Донбасі «значно гострішою, значно серйознішою», ніж вважали у Вашингтоні та Євросоюзі.

На думку Маттіса, метою дій російського президента Володимира Путіна є розкол НАТО. Маттіс у 2010−2013 роках очолював Центральне командування США, посідав провідні позиції у Збройних силах США та очолював першу дивізію Морської піхоти США в Іраку.