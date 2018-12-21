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Ракурс
Глава Пентагону йде у відставку

Глава Пентагону йде у відставку та назвав головну причину

21 гру 2018, 09:37
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Глава Пентагону Джеймс Меттіс оголосив про відставку. Він має намір піти з посади наприкінці лютого 2019 року. Про це повідомив у Twitter президент США Дональд Трамп.

Головна причина відставки Меттіса — розбіжності з Трампом щодо його зовнішньополітичних рішень.

«Генерал Джеймс Меттіс з відзнакою піде на пенсію наприкінці лютого, після того, як протягом останніх двох років відслужив у моїй адміністрації на посту міністра оборони», — написав Трамп.

Він наголосив, що завдяки Меттісу було досягнуто величезного прогресу, особливо щодо придбання нової бойової техніки. Нового кандидата на посаду глави Пентагону Трамп ще не назвав.

Меттіс у своїй заяві про відставку заявив, що Трамп заслуговує на міністра, чиї погляди краще збігаються з його власними. Він подав у відставку після того, як Білий дім оголосив про виведення військ з Сирії та заявив про аналогічні наміри щодо Афганістану.

Нагадаємо, що ВМС ЗСУ проведуть переговори у Пентагоні щодо ситуації на Азові та нової «морської» стратегії України.

Джерело: Ракурс


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