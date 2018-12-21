Глава Пентагона подал в отставку и назвал главную причину

Глава Пентагона подал в отставку

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Racurs.ua

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об отставке. Он намерен уйти с должности в конце февраля 2019 года. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Главная причина отставки Мэттиса — разногласия с Трампом по его внешнеполитических решений.

«Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того, как в течение последних двух лет отслужил в моей администрации на посту министра обороны», — написал Трамп.

Он отметил, что благодаря Мэттису был достигнут огромный прогресс, особенно относительно приобретения новой боевой техники. Нового кандидата на пост главы Пентагона Трамп еще не назвал.

Мэттис в своем заявлении об отставке заявил, что Трамп заслуживает министра, чьи взгляды лучше совпадают с его собственными. Он подал в отставку после того, как Белый дом объявил о выводе войск из Сирии и заявил об аналогичных намерениях по Афганистану.

Напомним, что ВМС ВСУ проведут переговоры в Пентагоне по ситуации на Азове и новой «морской» стратегии Украины.