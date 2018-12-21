Самолет разбился в американской Атланте, жертвами авиакатастрофы стали четыре человека (ФОТО, ВИДЕО)

В США самолет упал на футбольное поле. Фото: flickr.com

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В США в городе Джорджия на футбольное поле упал самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Обломки самолета Cessna 560 были разбросаны в радиусе 90 м. Специалисты опознали воздушную машину только по уцелевшему хвосту.

Самолет поднялся в воздух с аэродрома в округе Фултон и летел в Мемфис, штат Теннесси. Сообщается, что самолет принадлежал компании Chen Aircrafts.

По сообщению СМИ, одним из погибших оказался Вен Чен — первый представитель Китайской Народной Республики, сумевший совершить кругосветное путешествие на одномоторном самолете за 69 дней.

Также Вен Чен возглавлял фирму Sunshine Enterprise, Inc., которая специализируется на продаже китайского строительного и промышленного оборудования. Вероятно, что в авиакатастрофе также погибли сотрудники этой компании.

Обстоятельства аварии самолета устанавливаются.

Напомним, 15 декабря в Житомирской области потерпел крушение высокоманевренный истребитель четвертого поколения Су-27, который выполнял плановый полет. Самолет разбился во время захода на посадку. Военная прокуратура начала расследование.