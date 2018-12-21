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Ракурс
Взрыв на шахте в Чехии.Фото: 2000

Взрыв на шахте в Чехии: пятеро погибших, десять пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

21 дек 2018, 09:03
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В Чехии сегодня, 21 декабря, произошел взрыв на шахте, расположенной на северо-востоке страны. Предварительная версия аварии на шахте — это взрыв метана. Известно, что погибли, по меньшей мере, пять шахтеров, пишут местные СМИ в Twitter.

Взрыв на шахте в ЧехииПо предварительной информации, все погибшие — это граждане Польши. Еще восемь польских шахтеров сейчас считаются пропавшими без вести.

Взрыв на шахте в ЧехииРанения в результате взрыва на шахте получили десять человек, их доставили в больницу, у троих медики диагностировали ожоги.

Взрыв на шахте в Чехии. Фото: Twitter / CT24ziveВ результате взрыва, произошедшего на глубине 800 м, частично разрушены конструкции шахты. На месте работают спасатели, они разбирают завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие. Шахта принадлежит компании OKD, которой владеет государственное предприятие Prisko.

Напомним, что в результате аварии на шахте в Кривом Роге погиб горняк.

Источник: Ракурс


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