Взрыв на шахте в Чехии: пятеро погибших, десять пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв на шахте в Чехии.Фото: 2000

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В Чехии сегодня, 21 декабря, произошел взрыв на шахте, расположенной на северо-востоке страны. Предварительная версия аварии на шахте — это взрыв метана. Известно, что погибли, по меньшей мере, пять шахтеров, пишут местные СМИ в Twitter.

По предварительной информации, все погибшие — это граждане Польши. Еще восемь польских шахтеров сейчас считаются пропавшими без вести.

Ранения в результате взрыва на шахте получили десять человек, их доставили в больницу, у троих медики диагностировали ожоги.

В результате взрыва, произошедшего на глубине 800 м, частично разрушены конструкции шахты. На месте работают спасатели, они разбирают завалы породы, под которыми могут находиться пострадавшие. Шахта принадлежит компании OKD, которой владеет государственное предприятие Prisko.

Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) 20 декабря 2018 г.

Напомним, что в результате аварии на шахте в Кривом Роге погиб горняк.