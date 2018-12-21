Усик и Ломаченко стали лучшими боксерами 2018 года

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Racurs.ua

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN. Ему удалось в этом году победить Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, также Усик выиграл первый сезон Всемирной суперсерии бокса. Кроме этого, украинцу удалось завоевать все самые престижные пояса в первом тяжелом весе.

Последний бой Усика состоялся в ноябре, его соперником был британец Тони Беллью, которого Усик отправил в нокаут. Сейчас Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA и обладателем пояса журнала The Ring.

На звание лучшего боксера 2018 года претендовали также Василий Ломаченко из Украины, а также Майки Гарсия, Джошуа и Морис Хукер. Украинец Ломаченко оказался в этом рейтинге на втором месте.

В мае он поднялся в легкий вес, чтобы вызвать на бой лидера этого дивизиона Хорхе Линареса. Во втором раунде боя Ломаченко получил травму плеча, в шестом побывал в нокдауне, но все равно победил эффектным нокаутом в десятом раунде. Он получил чемпионский титул в третьей весовой категории. В декабре Ломаченко единогласным решением судей победил Хосе Педрасу и стал обладателем двух поясов в легком весе.

Напомним, с кем и когда состоится следующий бой боксера Александра Усика.