Усик та Ломаченко стали найкращими боксерами 2018 року

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Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі українець Олександр Усик став кращим боксером 2018 року за версією ESPN. Йому вдалося цього року перемогти Майріса Брієдіса та Мурата Гассієва, також Усик виграв перший сезон Всесвітньої суперсерії боксу. Окрім цього, українцю вдалося завоювати всі найпрестижніші пояси у першій важкій вазі.

Останній бій Усика відбувся в листопаді, його суперником був британець Тоні Беллью, якого Усик відправив у нокаут. Зараз Усик є чемпіоном світу за версією WBC, WBO, IBF і WBA та володарем поясу журналу The Ring.

На звання кращого боксеру 2018 року претендували також Василь Ломаченко з України, а також Майкі Гарсія, Ентоні Джошуа і Моріс Хукер. Українець Ломаченко опинився в цьому рейтингу на другому місці.

У травні він піднявся в легку вагу, щоб викликати на бій лідера цього дивізіону Хорхе Лінареса. У другому раунді бою Ломаченко отримав травму плеча, в шостому побував у нокдауні, але все одно переміг ефектним нокаутом в десятому раунді. Він отримав чемпіонський титул у третій ваговій категорії. У грудні Ломаченко одностайним рішенням суддів переміг Хосе Педрасу та став володарем двох поясів у легкій вазі.

Нагадаємо, з ким та коли відбудеться наступний бій боксера Олександра Усика.