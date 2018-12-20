Американські конструктори представили рестомод Hummer H1 із кевларо-поліуретановим кузовом (ФОТО)

У США створили унікальний «Хаммер». Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115946-amerykanske-atelie-predstavylo-restomod-hummer-h1-iz-kevlaro-poliuretanovym-kuzovom-foto.html

Racurs.ua

Конструктори з американського ательє Mil-Spec Automotive (MSA) побудували п’ятий екземпляр рестомода на базі Hummer H1 (Хаммер). Про це 20 грудня повідомляє видання Carscoops.

Кузов машини виконаний із кевларо-поліуретанового покриття, на обох мостах авто встановили пневматичні блокування ARB Air Locker та оснастили джип системою автоматичної підкачки коліс із 12-вольтним повітряним компресором ARB. Діаметр самих коліс, які «взули» в шини Toyo Open Country M/T, 18 дюймів.

Під капотом «Хаммера» помістили зібраний вручну двигун турбодизель 6.6 Duramax. Його віддача становить 510 кінських сил і 1355 Нм крутного моменту. Авто має шестиступінчату коробку передач Allison 1000.

Дах машини зробили із зносостійкої тканини Tough Duck і додатковим блоком світлодіодного освітлення. Салон обробили чорною шкірою.

Таке авто коштуватиме 248 тис. 691 дол.

Як відомо, за основу рестомода беруть старий американський автомобіль та модернізують його.

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