Американские конструкторы представили рестомод Hummer H1 с кевларо-полиуретановым кузовом (ФОТО)

В США создали уникальный «Хаммер». Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Конструкторы из американского ателье Mil-Spec Automotive (MSA) построили пятый экземпляр рестомода на базе Hummer H1 (Хаммер). Об этом 20 декабря сообщает издание Carscoops.

Кузов машины выполнен из кевларо-полиуретанового покрытия, на обоих мостах авто установили пневматические блокировки ARB Air Locker и оснастили джип системой автоматической подкачки колес с 12-вольтным воздушным компрессором ARB. Диаметр самих колес, которые «обули» в шины Toyo Open Country M/T, 18 дюймов.

Под капот «Хаммера» поместили собранный вручную двигатель турбодизель 6.6 Duramax. Его отдача составляет 510 лошадиных сил и 1355 Нм крутящего момента. В авто установили шестиступенчатую коробку передач Allison 1000.

Крышу машины сделали из износостойкой ткани Tough Duck и дополнительным блоком светодиодного освещения. Салон отделали черной кожей.

Такое авто будет стоить 248 тыс. 691 долл.

Как известно, за основу рестомода берут старый американский автомобиль и модернизируют его.

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