Жуткое ДТП в Киеве: на Борщаговке автомобиль врезался в автобус, погибла беременная женщина (ФОТО, ВИДЕО)

ДТП в Киеве. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

В Киеве на Борщаговке 20 декабря произошла смертельная авария. Об этом сообщает сообщество dtp.kie.ua в Facebook.

На ул. Леся Курбаса легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Удар был настолько сильным, что переднюю часть легковушки полностью смяло.

Очевидец аварии, который обнародовал видео ДТП в соцсети, сообщил, что в результате столкновения погиб один человек. Вероятно, что погиб пассажир автомобиля — беременная женщина.

Спасателям пришлось задействовать спецсредства и разрезать авто по кускам, чтобы извлечь тело погибшей. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 16 декабря во Львовской области дорожно-транспортное происшествие с участием международного рейсового автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли на месте четверо человек. Еще двух пострадавших с травмами отправили в больницу.