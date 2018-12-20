Жахлива ДТП у Києві: на Борщагівці автомобіль врізався в автобус, загинула вагітна жінка (ФОТО, ВІДЕО)

ДТП у Києві. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

У Києві на Борщагівці 20 грудня сталася смертельна аварія. Про це повідомляє спільнота dtp.kie.ua у Facebook.

На вул. Леся Курбаса легковий автомобіль зіткнувся з автобусом. Удар був настільки сильним, що передню частину легковика повністю зім’яло.

Очевидець аварії, який оприлюднив відео ДТП в соцмережі, повідомив, що внаслідок зіткнення загинула одна особа. Ймовірно, що загинув пасажир автомобіля — вагітна жінка.

Рятувальникам довелося задіяти спецзасоби та розрізати авто по шматках, щоб дістати тіло загиблої. На місці працює патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, 16 грудня у Львівській області жахлива дорожньо-транспортна пригода за участю міжнародного рейсового автобусу та легкового автомобіля. Внаслідок ДТП загинули на місці четверо осіб. Ще двох постраждали із трaвмaми відпрaвили дo лікaрні.