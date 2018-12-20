У Московському патріархаті заявили, що вважають закон про перейменування антиконституційним

В УПЦ МП не визнають ухвалений Радою законопроект про перейменування. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n115944-pereymenuvannya-upc-mp-u-moskovskomu-patriarhati-zayavyly-pro-namir-zahyschaty-svoyi-prava.html

Racurs.ua

Українська православна церква Московського патріархату не погоджується з ухваленим Радою законопроектом, який зобов’язує її у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви. Про це йдеться у заяві, яка розміщена на сайті церкви.

«Вважаємо цей закон антиконституційним і маємо намір захищати свої права усіма законними способами. Звертаємося до президента України застосувати до цього закону право вето», — йдеться у повідомленні.

В юридичному відділі УПЦ МП вважають, що ухвалений парламентом проект закону № 5309 «порушує право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих громадян».

Нагадаємо, 20 грудня, Верховна Рада внесла зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться на території країни-агресора. Таким чином парламент зобов’язав вказати УПЦ Московського патріархату приналежність до Росії.

Сьогодні ж голова українського парламенту Андрій Парубій підписав ухвалені зміни до закону.