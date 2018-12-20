Перейменування Московського патріархату: голова Верховної Ради оперативно підписав відповідний закон

Андрій Парубій (праворуч), фото: «Вікіпедія»

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Racurs.ua

Очільник Верховної Ради Андрій Парубій уже підписав ухвалені сьогодні зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації».

Наразі документ передано на підпис президентові. Про це повідомляється на сайті Ради.

Законопроект № 5309, який сьогодні підтримали 240 народних депутатів, передбачає, що релігійні організації, центр управління якими розташований на території держави, котра здійснює агресію проти України, повинні у своїй назві обов’язково відтворювати повну статутну назву цієї організації.

Для внесення відповідних змін у назви релігійним організаціям надається чотири місяці.

Як зазначають автори законопроекту в пояснювальній записці, такі релігійні організації мають значний вплив на формування суспільної думки, тож можуть стати джерелом поширення деструктивної пропаганди країною-агресором.

Нагадаємо, відразу після ухвалення цього закону в сесійній залі Верховної Ради сталася бійка між народними депутатами Нестором Шуфричем та Юрієм Березою. Їй передували дії Шуфрича, який зірвав з трибуни плакат «Агента Путіна Медведчука — під суд».