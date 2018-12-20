Домашні тварини допомагають дітям уникнути алергії

Домашні тварини допомагають дітям уникнути розвитку алергії. Фото: Woman.ru

https://racurs.ua/ua/n115925-domashni-tvaryny-dopomagaut-dityam-unyknuty-rozvytku-alergiyi.html

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Котів і собак назвали тваринами, утримання яких у будинку допомагає малюкам опинитися поза зоною ризику розвитку алергії у майбутньому.

У кількох дослідженнях вчених вже йшлося про те, що домашні тварини позитивно впливають на роботу дитячого організму. Серед плюсів називали і те, що вони допомагають дітям уникнути розвитку алергії. Нове дослідження довело, що, чим більше домашніх тварин біля немовляти, тим вищим є його захист від розвитку алергії, пишежурнал Plos One.

Це дослідження проводилося у Швеції. Вчені з’ясували, що між кількістю тварин біля дитини у перші роки її життя і алергічними проявами справді існує тісний зв’язок. Діти, в яких ніколи не було тварин, у 49% випадках страждали на алергію. А ті діти, в будинках яких було по п’ять тварин, взагалі не мали алергії.

Хоча дослідження може мати певні похибки, оскільки вчені брали до уваги не повний перелік усіх алергенів, а лише можливість розвитку алергії на шерсть і пилок, та все ж його результати свідчать про те, що домашні тварини допомагають дітям виробити більш толерантне середовище для імунної системи. Тому спілкування дитини і тварин є обов’язковим фактором її успішного розвитку.

Нагадаємо, раніше в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла про те, як саме домашні тварини впливають на домочадців.