У високогір’ї Карпат втримується другий рівень лавинної небезпеки, а на Драгобаті насипало вже 80 см снігу (ФОТО)

Карпати взимку. Фото: flickr.com

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У Карпатах зберігається другий рівень небезпеки сходження лавин. Про це 20 грудня повідомила спільнота «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» у Facebook.

За інформацією метеорологів, 20−21 грудня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується помірна снiголавинна небезпека другого рівня. Низька снiголавинна небезпека першого рівня збережеться у горах Львівської області та центральної частини Закарпаття.

Дані, отримані із сніголавинних станцій свідчать, що на горі Пожижевська насипало до 70 см снігу, а температура повітря становить 2° нижче нуля.

У горах поблизу сніголавинної станції Плай у Закарпатській області висота снігового покриву становить 16−49 см, температура повітря 2° морозу.

На горі Драгобат метеорологи зафіксували висоту снігового покриву у 79 см. Температура повітря мінус 4°.

Крім того, на сторінці спільноти опублікували фото засніженого Чорногірського хребта, зроблені з 18 до 20 грудня.

Нагадаємо, 21 грудня синоптики обіцяли в Україні дощову та сніжну погоду в більшості регіонів. Істотних опадів Гідрометцентр не обіцяв лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму.