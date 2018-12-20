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В Україні прогнозують потепління. Фото: flickr.com

Погода в Україні на 21 грудня: синоптики обіцяють потепління та опади (КАРТА)

20 гру 2018, 15:51
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Погода в Україні 21 грудня очікується дощова та зі снігом у більшості регіонів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Без істотних опадів лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму.

Температура повітря вночі 3−7° нижче нуля, вдень у західних, центральних та південних областях від 1° морозу до 2° тепла, а в східних 0−2° морозу.

Вітер очікується південно-західний, південний та південно-східний 5−10 м/с.

У Києві 21 грудня вночі сніг, вдень теж прогнозуються опади. Температура повітря вночі 3−5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Львові в останній робочий день тижня очікується мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° морозу, вдень 0−2° тепла.

В Одесі найближчої доби синоптики прогнозують хорошу погоду, без опадів. Температура вночі 4−6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Дніпрі завтра вночі Гідрометцентр опадів не обіцяє, а вдень очікується дощ. Вночі температура повітря становитиме 2−4° морозу, вдень очікується від 0° до 2° вище нуля за Цельсієм.

У Харкові у п’ятницю вночі обіцяють сніг, а вдень — дощ. Температура вночі 3−5° морозу, вдень від 0° до мінус 2°.

У Карпатах 21 грудня прогнозують опади у виді дощу та снігу. Температура повітря вночі 2−7° нижче нуля, вдень 0−2° тепла.

Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітний стан в Україні 21 грудня буде відносно спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 20 грудня синоптики не обіцяли в Україні істотних опадів. Температура повітря вдень очікувалася 1−7° морозу, на півдні — 0−2° вище нуля.

Джерело: Ракурс


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