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В Україні прогнозують потепління. Фото: flickr.com
Погода в Україні на 21 грудня: синоптики обіцяють потепління та опади (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n115923-pogoda-v-ukrayini-na-21-grudnya-synoptyky-obicyaut-poteplinnya-ta-opady-karta.htmlRacurs.ua
Погода в Україні 21 грудня очікується дощова та зі снігом у більшості регіонів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Без істотних опадів лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму.
Температура повітря вночі 3−7° нижче нуля, вдень у західних, центральних та південних областях від 1° морозу до 2° тепла, а в східних 0−2° морозу.
Вітер очікується південно-західний, південний та південно-східний 5−10 м/с.
У Києві 21 грудня вночі сніг, вдень теж прогнозуються опади. Температура повітря вночі 3−5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
У Львові в останній робочий день тижня очікується мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° морозу, вдень 0−2° тепла.
В Одесі найближчої доби синоптики прогнозують хорошу погоду, без опадів. Температура вночі 4−6° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
У Дніпрі завтра вночі Гідрометцентр опадів не обіцяє, а вдень очікується дощ. Вночі температура повітря становитиме 2−4° морозу, вдень очікується від 0° до 2° вище нуля за Цельсієм.
У Харкові у п’ятницю вночі обіцяють сніг, а вдень — дощ. Температура вночі 3−5° морозу, вдень від 0° до мінус 2°.
У Карпатах 21 грудня прогнозують опади у виді дощу та снігу. Температура повітря вночі 2−7° нижче нуля, вдень 0−2° тепла.
Геомагнітний стан в Україні 21 грудня буде відносно спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.
Нагадаємо, 20 грудня синоптики не обіцяли в Україні істотних опадів. Температура повітря вдень очікувалася 1−7° морозу, на півдні — 0−2° вище нуля.