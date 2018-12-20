Погода в Украине на 21 декабря: синоптики обещают потепление и осадки (КАРТА)

В Украине прогнозируют потепление. Фото: flickr.com

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Погода в Украине на 21 декабря ожидается дождливая и со снегом в большинстве регионов. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Без существенных осадков, лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

Температура воздуха ночью 3−7° ниже нуля, днем в западных, центральных и южных областях от 1° мороза до 2° тепла, а в восточных 0−2° мороза.

Ветер ожидается юго-западный, южный и юго-восточный 5−10 м/сек.

В Киеве 21 декабря ночью снег, днем тоже прогнозируются осадки. Температура воздуха ночью 3−5° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Во Львове в последний рабочий день недели ожидается мокрый снег и дождь. Столбики термометров ночью покажут 4−6° мороза, днем 0−2° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки синоптики прогнозируют хорошую погоду, без осадков. Температура ночью 4−6° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

В Днепре завтра ночью Гидрометцентр осадков не обещает, а днем ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит 2−4° мороза, днем ожидается от 0° до 2° выше нуля по Цельсию.

В Харькове в пятницу ночью обещают снег, а днем — дождь. Температура ночью 3−5° мороза, днем от 0° до минус 2°.

В Карпатах 21 декабря прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха ночью 2−7° ниже нуля, днем 0−2° тепла.

Геомагнитное состояние в Украине 21 декабря будет относительно спокойным. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 20 декабря синоптики не обещали в Украине существенных осадков. Температура воздуха днем ожидалась 1−7° мороза, на юге — 0−2° выше нуля.