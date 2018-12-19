Погода в Украине на 20 декабря: существенных осадков не ожидается, в южных областях потеплеет (КАРТА)

Зимняя погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине 20 декабря ожидается без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Синоптики обещают ночью температуру воздуха 7−10° мороза в западных и северных, а в восточных, южных и центральных — 1−7° ниже нуля. Днем ожидается 1−7° мороза, на юге — 0−2° выше нуля.

Ветер ожидается юго-восточный и восточный 7−12 м/сек.

В Киеве 20 декабря без существенных осадков. Температура воздуха ночью 7−9° мороза, днем 4−6° ниже нуля.

Во Львове облачная погода с прояснением. Столбики термометров ночью покажут 7−9° мороза, днем минус 2−4°.

В Одессе в ближайшие сутки синоптики прогнозируют хорошую погоду, без осадков. Температура ночью 4−6° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

В Днепре завтра без осадков. Ночью Гидрометцентр 3−5° мороза, днем ожидается от 0° до 2° мороза.

В Харькове в четверг облачная с прояснениями погода. Температура ночью минус 2−4° мороза, днем минус 5−7°.

В Карпатах 20 декабря существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 6−10° ниже нуля, днем от 1−4° мороза по Цельсию.

Геомагнитное состояние в Украине 20 декабря будет относительно спокойным. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 19 декабря погода в Украине на День святого Николая ожидалась хорошая в большинстве областей. Синоптики обещали дождь и мокрый снег, лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму.