Насирову полностью отказали в удовлетворении иска к врачу Соколову (ВИДЕО)

Роман Насиров, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n115865-nasirovu-polnostu-otkazali-v-udovletvorenii-iska-k-vrachu-sokolovu-video.html

Racurs.ua

Шевченковский районный суд Киева решил в полном объеме отказать в удовлетворении иска экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова к сотруднику Института кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско врачу-кардиологу Максиму Соколову.

Это решение в течение 30-ти дней с момента его оглашения может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде, сообщается в Твиттере общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Полный текст решения появится в течение ближайших десяти рабочих дней.

Суддя повністю відмовила у задоволенні позову Насірова до лікаря Соколова! pic.twitter.com/NAN0YMZsqb — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 19 грудня 2018 р.

Напомним, Насиров подал в суд на Соколова с намерением взыскать 1 млн грн компенсации за разглашение его данных.

Во время прошлогоднего судебного процесса над Насировым относительно подозрений в хищении 2 млрд грн госбюджета, его адвокаты заявляли о необходимости срочной госпитализации своего подзащитного в связи с проблемами с сердцем. Тогда правоохранители обратились в Институт кардиологии для уточнения этого диагноза. Обследование Насирова в этом медицинском учреждении не выявило у него патологий. Соколов как председатель соответствующей комиссии дал показания в суде по этому вопросу, в частности, он рассказал о состоянии здоровья Насирова.